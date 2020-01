Raub in Nürnberg: Zwei unbekannte Täter gerieten am Donnerstagabend (30. Januar 2020) in einen Streit mit einem Obdachlosen. Die beiden Männer schlugen und traten auf den 59-Jährigen ein und beklauten ihn. Das berichtet die Polizei.

Täter attackieren Obdachlosen - und rauben seinen Rucksack

Gegen 23.00 Uhr kam es zwischen dem 59-jährigen Obdachlosen und den zwei Unbekannten in der Vorderen Sterngasse zu einem Streit. Bei der Auseinandersetzung soll der Mann mehrfach von den beiden Tätern geschlagen und getreten worden sein. Anschließend klauten die Unbekannten den Rucksack des Obdachlosen und flüchteten in Richtung Hallplatz.

Obdachloser verletzt: So sahen die Täter aus

Der 59-Jährige wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Eine Fahndung nach den Tätern blieb erfolglos. Die Schläger sahen wie folgt aus:

Täter 1: Circa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, kräftige Figur, bekleidet mit schwarzer Lederjacke, schwarzer Jeans, schwarzen Adidas-Turnschuhen und schwarzem Stirnband

Täter 2: Circa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank, trug eine schwarze Lederjacke

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.