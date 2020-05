Gefährliche Hundeköder: Fälle in Nürnberg häufen sich. Seit dem 20. Mai 2020 hat die Polizei insgesamt drei Fälle von ausgelegten Ködern für Hunde registriert. Die Ermittler warnen und hoffen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Das berichtet die Polizei.

Der erste Fall ereignete sich demnach am 20. Mai in der Johann-Sebastian-Bach-Straße: Ein Hundehalter entdeckte beim Gassigehen mehrere Stücke Wurst - eines davon war mit einem Reißnagel präpariert. Am 25. und 26. Mai wurden in Nürnberg-Ost Wurststücke gefunden, die mit metallischen Gegenständen präpariert waren. Die Fundorte waren in der Bestelmeyerstraße und in der Neumarkter Straße im Gebüsch.

Polizei warnt und mahnt zur Vorsicht

Tiere wurden glücklicherweise noch nicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer etwas gesehen hat, kann sich unter der Rufnummer 0911/9195 0 bei den Ermittlern melden. Zusätzlich bittet die Polizei Hundehalter, ihre Tiere beim Gassigehen anzuleinen und besondere Vorsicht walten zu lassen.