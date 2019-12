Nürnberg: Unbekannte beschmieren Autos mit schwarzer Farbe und zerstechen Reifen

Über 25 Autos in Nürnberg beschädigt: In der Nacht von Sonntag (08.12.2019) auf Montag (09.12.2019) beschädigten Unbekannte mindestens 25 Autos im Nürnberger Stadtteil St.

Leonhard. Das berichtet die Polizei und bittet um Zeugenhinweise.

Mit schwarzer Farbe besprüht und Reifen zerstochen

Die Unbekannten beschmierten mindestens 25 geparkte Autos in der Konstanzenstraße mit schwarzer Farbe. Bei sechs Fahrzeugen zerstachen sie die Reifen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 15.000 Euro geschätzt.

Zeugen gesucht

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken kam zur Spurensicherung vor Ort. Die Polizeiinspektion Nürnberg-West hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911/65830.

