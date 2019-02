Nürnberg: Umstellung des WLAN in der Stadtbibliothek Nürnberg

Zwischen Montag und Samstag, 4. bis 9. Februar 2019, stellt die Stadtbibliothek Zentrum, Gewerbemuseumsplatz 4, auf die städtische freie WLAN-Lösung ?#nue_freewifi? um. Aktuell bietet die Stadtbibliothek Zentrum bereits einen kostenfreien WLAN-Zugang an, der jedoch nur in Kombination mit einem gültigen Bibliotheksausweis nutzbar ist. Bei der Umstellung des WLAN-Angebots kann es zeitweise zu Ausfällen kommen.

Während der Umstellung tauschen die Mitarbeitenden die vorhandenen AccessPoints (?Sendestationen?) innerhalb des Gebäudes sukzessive aus. Diese Arbeiten werden jeweils bis circa 11 Uhr durchgeführt, also vor Öffnung der Bibliothek. Während der Umbauphase besteht die Möglichkeit, dass in bestimmten Bereichen des Gebäudes zwei WLAN-Netze oder nur eins von beiden existiert. Im Idealfall suchen sich die Kunden in Zukunft ?#nue_freewifi? aus und nutzen das herkömmliche Stadtbibliotheks-WLAN nur dort, wo das ?#nue_freewifi? noch nicht ausgestrahlt wird. Es kann während dieser Phase zeitweise zu Ausfällen des WLAN in einzelnen Bereichen kommen.

Hinweise zur Nutzung von freiem WLAN in städtischen Gebäuden

Seit Ende 2016 bietet die Stadt Nürnberg in städtischen Gebäuden und auf dem Hauptmarkt unter der SSID ?#nue_freewifi? ausschließlich zum Surfen ein frei verfügbares, kostenloses WLAN an. Die SSID (Service Set Identifier) ist eine Benennung in Form von Zahlen und/oder Buchstaben, um einen Netzwerk-Service eindeutig zu kennzeichnen. Die dazu verwendete Internetleitung inklusive Contentfilter (Jugendfilter) ist unabhängig und getrennt von den sonstigen städtischen Datenverbindungen. Die Anbindung wird durch den Nürnberger Provider abl social federation GmbH bereitgestellt. Diese Firma übernimmt damit auch die für einen offenen Zugang immer noch notwendige Störerhaftung.

Mittlerweile ist ?#nue_freewifi? in verschiedenen Behörden und Ämtern der Stadt verfügbar, so etwa im Einwohneramt und in der Kfz-Anmeldung am Rathenauplatz. In den Stadtteilbibliotheken ist ?#nue_freewifi? bereits vorhanden und teilweise auch in den Schulbibliotheken.

Sobald die Nutzerin oder der Nutzer der Bibliothek die SSID ausgewählt hat, erscheint eine Startseite, auf der nur die Nutzungsbedingungen bestätigt werden müssen. Es werden weder persönliche Daten erfasst, noch der Internettraffic (zum Beispiel besuchte Seiten). jos

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg