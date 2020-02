Nürnberg: Überfall auf Autohaus - Polizei fahndet mit Großaufgebot nach Täter

Wie die Polizei mitteilt, hat ein maskierter Unbekannter am Freitagnachmittag ein Autohaus in Nürnberg überfallen. Der Mann betrat gegen 16.45 Uhr ein Autohaus in der Siegelsdorfer Straße. Der bewaffnete Täter zwang einen Angestellten des Autohauses, ihm eine Geldkassette mit Bargeld auszuhändigen. Danach flüchtete der Täter in Richtung Neustädter Straße, Frankenschnellweg bzw. Leibl-Steg.

Ein Großaufgebot an Polizeieinsatzkräften fahndete nach dem Täter. Dieser kann folgendermaßen beschrieben werden:

Ca. 25 Jahre alt

ca. 180 cm groß, schlank,

bekleidet mit schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Steppweste bzw. Winterjacke, dunkler Jeans und schwarzer Mütze.

Er war mit einer Strumpfhose maskiert, soll Handschuhe getragen haben und war mit einer Schusswaffe bewaffnet.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die Spurensicherung vor Ort. Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Täter geben können. Sie werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/2112-3333 in Verbindung zu setzen.