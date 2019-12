Nürnberg: U-Bahn-Attacke an Heiligabend: Verdächtiger nach einer Stunde festgenommen

An Heiligabend ist ein Mann bei einem Streit vor eine fahrende U-Bahn in Nürnberg gestoßen worden

Er wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden

Der Mann wurde lebensgefärhlich verletzt.

Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und wird noch am 1. Weihnachtsfeiertag dem Ermittlungsrichter vorgeführt

Gegen 23.50 Uhr stritten sich zwei Männer (32 und 33 Jahre alt) auf einem U-Bahnsteig an der Linie 2 im Hauptbahnhof.

Wie die Polizei weiter schreibt, stieß der 32-Jährige den anderen Mann vor eine U-Bahn der Linie 2 in Richtung Röthenbach , die gerade einfuhr. Der 33-Jährige stürzte ins Gleisbett und wurde unter der U-Bahn eingeklemmt.

U-Bahn-Attacke am Nürnberger Hauptbahnhof: Bilder aus Videoaufnahmen führen zum Täter

Dabei wurde er lebensgefährlich verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Täter floh vom Tatort.

Videoaufnahmen des Bahnsteigs gaben den umliegenden Polizeistreifen Hinweise auf das Aussehen des Tatverdächtigen. Über einen Messengerdienst wurden Bilder des mutmaßlichen Täters an Streifen verschickt, so dass Beamte bereits gegen 0.30 Uhr den Mann am Prinzregentenufer identifizieren und vorläufig festnehmen konnten.

Verdächtiger wird Ermittlungsrichter vorgeführt

Er wurde an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken überstellt. Die Mordkommission der Nürnberger Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen vor Ort.

Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth stellte Haftantrag gegen den Beschuldigten. Er wird dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Immer wieder kommt es auf Bahnhöfen zu derartigen, teils schockierenden Taten. Manchmal sind die Täter geistig verwirrt, mal geschehen die Taten mit Vorsatz, mal infolge von Prügeleien. Ende Juli stieß ein Mann in Frankfurt einen Achtjährigen und dessen Mutter vor einen einfahrenden ICE.

Der Junge starb im Gleisbett, seine Mutter konnte sich in letzter Sekunde retten. Am 20. Juli wurde in der niederrheinischen Stadt Voerde eine 34-Jährige von einem 28-jährigen Mann vor eine einfahrende Regionalbahn gestoßen. Die Frau starb an ihren Verletzungen.