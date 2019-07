Nürnberg: Turnhalle der Sperberschule wird wieder fit gemacht

Mit dem Start der Sommerferien beginnt das städtische Hochbauamt mit der Sanierung der denkmalgeschützten Turnhalle der Sperberschule. Die Halle in der Sperberstraße 85 stammt aus dem Jahr 1913. Das Bauvorhaben kostet die Stadt rund 325 000 Euro.

Das Dach weist umfangreiche Schäden an der Holzkonstruktion und an der Dacheindeckung auf, die die Stand- und Verkehrssicherheit der Turnhalle beeinträchtigen. Erste unaufschiebbare Arbeiten erfolgten bereits im Herbst 2018. Das Hochbauamt plant, in den kommenden Sommerferien den größten Teil der Sanierung umzusetzen. ?In den Sommerferien 2019 beginnt die eigentliche Bauausführung mit der Erneuerung der Dacheindeckung und den Maßnahmen an der Holzkonstruktion. Die Arbeiten sollen möglichst vor dem Einbruch des Winters 2019 fertiggestellt werden?, erklärt Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich.

Die Instandsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde, um die Erneuerung nach dem aktuellen Stand der Technik mit den denkmalrechtlichen Erfordernissen in Einklang zu bringen. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg