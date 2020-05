Nürnberg vor 43 Minuten

Großeinsatz

Nürnberg: Tuner-Treffen und Massenschlägerei vor Steintribüne

Die Polizei hatte in der Nacht auf Sonntag in Nürnberg an der Steintribüne alle Hände voll zu tun: Sowohl ein Tunertreffen als auch eine Massenschlägerei fanden dort statt.