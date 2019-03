Nürnberg: Trauer um Dr. Manfred Hambitzer

Die Stadt Nürnberg trauert um ihren Bürgermedaillenträger Dr. Manfred Hambitzer. Der Diplom-Psychologe ist am 11. März 2019 im Alter von 93 Jahren gestorben.

?Manfred Hambitzer leistete jahrzehntelang beispielhaft Pionierarbeit für die Gleichstellung behinderter Menschen. Mit seinem leidenschaftlichen Engagement setzte er Maßstäbe und wirkte weit über Nürnberg und Franken hinaus. Die Stadt Nürnberg verlieh ihm angesichts seiner großen Verdienste 1988 die Bürgermedaille. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren?, sagt Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly.

Manfred Hambitzer wurde am 27. Februar 1926 in Gummersbach geboren. Als Kriegsteilnehmer verlor er mit 18 Jahren beide Hände. Nach 1945 studierte er in Bonn und Erlangen Sprachwissenschaften und Psychologie. 1962 wurde seine Dissertation mit dem Titel ?Schicksalsbewältigung und Daseinsermöglichung bei Körperbehinderten? veröffentlicht. Damit hatte er auch sein Lebensthema gefunden.

Nach jahrelanger Arbeit in der Marktforschung begann er 1974 an der Nürnberger Volkshochschule mit dem Aufbau eines Fachbereichs für die Zielgruppe behinderter Menschen. Der Stadtrat hatte 1973 die Einrichtung einer solchen Abteilung beschlossen. Dabei war Dr. Hambitzer sehr erfolgreich. Hatte der Fachbereich 1974/75 noch fünf Angebote, so waren es 1983/84 bereits 48, die über 2 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer nutzten. Über seine Berufstätigkeit hinaus wirkte er mit Demonstrationen und Unterschriftenaktionen darauf hin, dass die Nürnberger und Fürther U-Bahnhöfe behindertengerecht ausgebaut wurden. sz

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg