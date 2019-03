Nürnberg: Toilettenanlage am Aufseßplatz geschlossen

Toilettenanlage am Aufseßplatz geschlossen

Die öffentliche Toilettenanlage am Aufseßplatz ist aufgrund eines Vandalismusvorfalls vorübergehend geschlossen. Mitarbeitern des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg ist die offensichtlich mutwillige Beschädigung am Freitag, 15. März 2019, aufgefallen Die Anlage wird so schnell wie möglich repariert. Die Schadenshöhe ist noch nicht klar. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg