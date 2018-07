Nürnberg: Tiergarten wildert Alpensteinböcke aus

Tiergarten wildert Alpensteinböcke aus

Am Dienstag, 26. Juni 2018, hat der Tiergarten der Stadt Nürnberg gemeinsam mit dem Alpenzoo Innsbruck insgesamt fünf in den beiden Zoos aufgewachsene Alpensteinböcke im Hochgebirgsnaturpark Zillertaler Alpen ausgewildert.

Aus dem Tiergarten Nürnberg wurden drei einjährige Alpensteinböcke, zwei Weibchen und ein Männchen, ausgewildert. Es ist bereits das dritte Jahr, in dem der Tiergarten Alpensteinböcke in den Zillertaler Alpen in die Natur entlässt. Davor wilderte der Tiergarten Nürnberg über zehn Jahre hinweg Alpensteinböcke im Nationalpark Hohe Tauern aus. Durch diese Auswilderung wird der Bestand an freilebenden Alpensteinböcken gestützt und deren genetische Vielfalt verbreitert.

Bevor die Steinböcke aus ihren Transportkisten in der Nähe der Berliner Hütte hoch oben in den Zillertaler Alpen gelassen wurden, erhielten zwei Tiere für ein Monitoring, darunter Rosi aus dem Tiergarten Nürnberg, je einen Sender um den Hals. Dieser wird rund zwei Jahre lang die Bewegungsdaten der Tiere aufzeichnen und festhalten, wo sich Rosi bevorzugt aufhält.

Obwohl sich die Steinböcke aus Nürnberg und Innsbruck zuvor nicht kannten, blieben sie nach der Auswilderung als Rudel zusammen. tom

Bild Download: Auswilderung des Steinbocks Rosi

Das Foto zeigt die Auswilderung des Nürnberger Alpensteinbocks Rosi in den Zillertaler Alpen in der Nähe der Berliner Hütte. Schülerinnen und Schüler bildeten einen Menschenkette, um den Tieren den Weg nach oben zu weisen.

(Bild: Tiergarten / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 2.0 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg