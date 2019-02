Nürnberg: Tiergarten präsentiert sich auf der Freizeitmesse 2019

Der Tiergarten der Stadt Nürnberg präsentiert sich auch in diesem Jahr auf der Freizeitmesse Nürnberg. Noch bis Sonntag, 3. März 2019, informieren Tiergarten-Teams täglich von 9.30 bis 18 Uhr am Stand F12 in Halle 9 über den städtischen Zoo und seine aktuellen Themen. Informationen aus erster Hand erhalten die Messegäste von Dr. Lorenzo von Fersen, Kurator für Forschung und Artenschutz, am Freitag, 1. März 2019, und vom stellvertretenden Direktor des Tiergartens,

Dr. Helmut Mägdefrau, am Samstag, 2. März 2019, jeweils von 12 bis 16 Uhr.



Die Standmitarbeiterinnen und -mitarbeiter informieren über die besonderen Angebote und Spezialführungen im Tiergarten und über das Bionicum im Tiergarten. Zudem verlost der Tiergarten tolle Preise an seinem Stand beim täglichen Messequiz um 15 Uhr. Der erste Preis ist täglich ein Gutschein für zwei Personen ins Culinartheater im Tiergarten (Tiergartenrestaurant Waldschänke). Außerdem werden Gutscheine für den Tiergarteneintritt wie auch diverse Buch- und Sachpreise verlost.

Bereits im vierten Jahr ist die Freizeitmesse mit der Messe ?inviva. Mitten im Leben?? gekoppelt. In diesem Jahr erstmals über den gesamten Veranstaltungszeitraum der Freizeitmesse hinweg bis zum 3. März 2019. Der Stand des Vereins der Tiergartenfreunde Nürnberg e.V. ist von 9.30 bis 18 Uhr in Halle 12 unter der Standnummer A26 zu finden. Dort werden die Besucherinnen und Besucher umfangreich über das Engagement des Vereins für den Tiergarten und die Möglichkeiten einer Tierpatenschaft informiert. Bei der täglichen Verlosung am Stand der Tiergartenfreunde um 16.15 Uhr gibt es wertvolle Preise zu gewinnen. Darunter sind täglich eine Jahreskarte für den Tiergarten oder ein Besuch des Culinartheaters im Tiergarten für zwei Personen. tom

Bild Download: Bürgermeister Christian Vogel

(rechts auf dem Bild) besucht den Stand des Tiergartens Nürnberg auf der Freizeitmesse 2019. Zoopädagoge Christian Dienemann (links) macht ihn mit Linda, der zoopädagogischen Vogelspinne des Tiergartens, bekannt

(Bild: Nicola A. Moegel / Tiergarten Nuernberg, JPG-Datei 862 KB)

Bild Download: Corinna Eußner, Zoobegleiterin des Tiergartens Nürnberg,

erläutert einer Besucherin am Stand des Tiergartens Nürnberg auf der Freizeitmesse 2019 die Angebote des Tiergartens. Im Hintergrund Corinna Heinke, zuständig für Events im Tiergarten Nürnberg.

(Bild: Nicola A. Moegel / Tiergarten Nuernberg, JPG-Datei 792 KB)

Bild Download: Der Stand des Tiergartens

auf der Freizeitmesse in Halle 9 wird betreut von (v.l.n.r.) Corinna Heinke, zuständig für Events im Tiergarten Nürnberg, Corinna Eußner, Zoobegleiterin des Tiergartens Nürnberg und Christian Dienemann, Zoopädagoge im Tiergarten Nürnberg.

(Bild: Nicola A. Moegel / Tiergarten Nuernberg, JPG-Datei 737 KB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg