Nürnberg: Theater mit Hand und Fuß auf dem Erfahrungsfeld

Nase und Mütze aufgesetzt, ein Gewand dazu ? so werden aus Füßen und Händen beim Fußtheater eigenständige Persönlichkeiten. Die Künstlerin Anne Klinge präsentiert auf dem Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne vom 2. bis 6. September 2019 jeweils um 12 und um 13 Uhr altbekannte Märchen auf ganz neue Weise.

Am Montag, 2. September 2019, gibt es ?Des Kaisers neue Kleider? und am Dienstag, 3. September 2019, ?Der Froschkönig? zu sehen. Am Mittwoch, 4. September 2019, präsentiert Anne Kling ?Der gestiefelte Kater? und am Donnerstag, 5. September 2019, ?Das tapfere Schneiderlein?. Den Abschluss bildet ?Der Fischer und seine Frau? am Freitag, 6. September 2019.

Anne Klinge wird seit vielen Jahren auf dem Erfahrungsfeld umjubelt und ist mittlerweile in ganz Europa, aber auch in Peru, Australien oder Japan bekannt.

Die Aufführungen sind im Eintrittspreis für das Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne bereits inbegriffen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Bild Download: Fußtheater von Anne Klinge

Die Künstlerin Anne Klinge mit einem ihrer Charaktere

(Bild: Erfahrungsfeld / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 917 KB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg