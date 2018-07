Nürnberg: ?Thalias Kompagnons? zu Gast auf dem Erfahrungsfeld

Die Theatergruppe ?Thalias Kompagnons? präsentiert das Maltheaterstück ?Peter und der Wolf: Ein gemaltes Märchen mit Musik? für Kinder ab 4 Jahren. Das Malvergnügen der besonderen Art gibt es am Sonntag, 8. Juli 2017, um 14 Uhr auf dem Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne auf der Wöhrder Wiese. Joachim Torbahn von ?Thalias Kompagnons? malt und erzählt zu Sergei Prokofjews berühmter Musik das russische Märchen vom vorwitzigen Peter, seinem besorgten Großvater, der vorlauten Ente, der hungrigen Katze, dem mutigen Vogel und dem großen grauen Wolf. Ausgerüstet mit Pinsel und Spachtel stürzt sich der studierte Kunst-Maler in ein Theaterstück, das die Leinwand in ein buntes Miteinander an Farben, Formen und Figuren verwandelt. Der Eintritt ist im Preis des Erfahrungsfelds inbegriffen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. let

