Nürnberg: Termine für Eheschließungen an besonderen Orten

Damit Heiratswillige ihre Feier frühzeitig planen können, bietet das Standesamt Nürnberg bereits jetzt die Reservierung der Termine für Eheschließungen an besonderen Orten für das Jahr 2020 an. Einen neuen Trauort stellt das DB Museum Nürnberg in der Lessingstraße 6 mit seinem historischen Wartesaal zur Verfügung. Ab Februar 2020 können sich an fünf Tagen im Jahr Paare im ehemaligen ?Wartesaal für Allerhöchste Herrschaften?, dem Konigssalon, trauen lassen. Er bietet Platz für bis zu 35 Gäste.

Zur Reservierung aller Termine ist eine persönliche Vorsprache an der Kasse im Rathaus, Hauptmarkt 18, 4. Stock, Zimmer 401, nötig. Heiratswillige bringen dazu bitte ihren Ausweis mit und zahlen die Reservierungsgebühr in Höhe von 50 Euro samt der entsprechenden Sondergebühr dort ein. Eine Bezahlung mit EC-Karte ist möglich.

Folgende Termine stehen zur Verfügung:

Neu:Historischer Wartesaal im DB Museum Nürnberg, Lessingstraße 6, (Sondergebühr 350 Euro):

Samstag, 29. Februar, 16. Mai, 27. Juni, 8. August, 12. Dezember 2020.

An diesen Samstagen finden je acht Trauungen zwischen 10 Uhr und 13.30 Uhr statt.

Tucherschloss (Sondergebühr 350 Euro):

Samstag, 28. März, 4. April, 9. Mai, 30. Mai, 6. Juni, 20. Juni, 4. Juli, 18. Juli, 15. August, 29. August, 12. September, 19. September, 10. Oktober 2020.

An diesen Samstagen finden je acht Trauungen zwischen 9 Uhr und 12.30 Uhr statt.

Stadtmuseum Fembohaus (Sondergebühr 290 Euro):

Freitag, 27. März, 3. April, 8. Mai, 5. Juni, 17. Juli, 31. Juli, 21. August, 11. September, 18. September, 2. Oktober, 18. Dezember 2020.

An diesen Freitagen finden je fünf Trauungen im 30-Minuten-Takt zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr statt.

Schürstabhaus (Sondergebühr 290 Euro):

Freitag, 29. Mai, 19. Juni, 24. Juli, 14. August, 4. September 2020.

An diesen Freitagen finden je fünf Trauungen im 30-Minuten-Takt zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr statt.

Die Termine für die Kaiserburg stehen noch nicht fest und werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.

Alle Sondertermine für Eheschließungen können auch unter www.standesamt.nuernberg.de eingesehen werden. let

Weitere Informationen:

Trauungen im DB Museum - Pressemitteilung des DB Museums Nürnberg

PDF-Datei, 90 KB

Bild Download: Der "Wartesaal für Allerhöchste Herrschaften" im DB Museum Nürnberg", Lessingstraße 6.

(Bild: Mike Beims / DB Museum Nürnberg, JPG-Datei 337 KB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg