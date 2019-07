Nürnberg: Teilsperrung der Gaulnhofer Straße

Teilsperrung der Gaulnhofer Straße

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum (Sör) saniert einen Abschnitt der Gaulnhofer Straße im Stadtteil Katzwang. Deshalb ist die Gaulnhofer Straße zwischen der Straße Am Lerchenfeld und circa 50 Meter östlich der Einmündung in die Robert-Stolz-Straße von Montag, 29. Juli, bis Samstag, 7. September 2019, komplett gesperrt. Das betrifft sowohl die Fahrbahn als auch den Fuß- und Radweg.

Die Umleitung erfolgt über den Marthweg, die Sauerbruchstraße, die Katzwanger Hauptstraße und den Lindenplatz. Die VAG-Busse werden ebenso umgeleitet. Die Robert-Stolz-Straße bleibt für den Anliegerverkehr offen. Die Zufahrt erfolgt im ersten Bauabschnitt vom 29. Juli bis zum 11. August 2019 aus westlicher Richtung (Lindenplatz) und im zweiten Bauabschnitt vom 12. August bis zum 7. September 2019 aus östlicher Richtung (Marthweg). Die Ein- / Ausfahrt aus der Straße Am Lerchenfeld in die Gaulnhofer Straße ist während der gesamten Bauzeit nicht möglich.

In einem ersten Schritt saniert Sör von Montag, 29. Juli, bis Sonntag, 11. August 2019, die Fahrbahn der Gaulnhofer Straße östlich der Robert-Stolz-Straße.

Im zweiten Schritt baut Sör von Montag, 12. August, bis Samstag, 7. September 2019, eine begrünte Verkehrsinsel in der Gaulnhofer Straße auf Höhe Hausnummer 22. Diese Mittelinsel unmittelbar am Ortseingang von Katzwang dient der Verkehrsberuhigung. Die Insel wird mit Rasen angesät und mit zwei neuen Bäumen bepflanzt. Die Fahrbahnen im Umfeld der Verkehrsinsel werden entsprechend angepasst und ebenfalls saniert und vor allen Dingen verstärkt, um der gewachsenen Verkehrsbelastung Stand zu halten. Schließlich wird der westliche Gehweg der Straße Am Lerchenfeld mit Platten gepflastert und damit Provisorium beseitigt, das nach Aufgrabungen entstanden war.

Sör ist bemüht, die Bauzeit möglichst kurz zu halten, um die damit verbundenen Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu minimieren. tom

