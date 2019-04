Nürnberg: Teilbereiche des U-Bahnhofs Messe werden erneuert

Bis Ende 2019 erneuern das städtische U-Bahnbauamt und die VAG den U-Bahnhof Messe. Die Arbeiten beginnen ab Montag, 29. April 2019, mit der Instandsetzung der bestehenden Fußgängerbrücken von der U-Bahn-Station in Richtung der Eingangsbereiche des Messezentrums sowie nach Neuselsbrunn. Die gesamte Sanierung wird vom städtischen U-Bahnbauamt in enger Abstimmung mit der VAG, der NürnbergMesse und dem Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) geplant, umgesetzt und finanziert. Die Kosten belaufen sich auf rund 3,3 Millionen Euro.

Die Witterung hat an den knapp 50 Jahre alten Fußgängerbrücken aus Spannbeton am U-Bahnhof Messe deutliche Spuren hinterlassen. Die Brückenbauteile mit der dazugehörigen Verteilerebene und dem angrenzenden westlichen sowie stadteinwärtigen Treppenabgang müssen instandgesetzt und erneuert werden. Die Verteilerebene wird großzügiger gestaltet, indem die einzelnen Sperranlagen zum Bahnsteig hin versetzt und Rolltore eingebaut werden. Zudem wird die Verteilerebene heller dank einer neu installierten LED-Beleuchtung.

Parallel dazu wird die knapp 30 Jahre alte und stark frequentierte Fahrtreppe erneuert. Auch die beiden Zugangsrampen zu den Fußgängerbrücken sowie die im Stadtteil Neuselsbrunn anschließende Treppenanlage werden saniert. Die Gesamtbauzeit beträgt etwa sieben Monate. Die Fußgängerbrücken werden infolge der Sanierungsarbeiten ab Fronleichnam, Donnerstag, 20. Juni 2019, komplett gesperrt. Für den Zeitraum der Sperrung ist der Bahnhof für Fußgänger über eine provisorische Brücke am südlichen Ende zu erreichen. Um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, ist das Provisorium mit Blindenleitstreifen sowie je einem Aufzug am Bahnsteig und auf der Nordseite in Richtung Messe ausgestattet.

Für Fahrgäste, die auf einen Aufzug zum oder vom Stadtteil Neuselsbrunn angewiesen sind, gilt das Serviceversprechen der VAG. Sie werden gebeten am U-Bahnhof Bauernfeindstraße auszusteigen und den dortigen Aufzug zu nutzen. Dank des VAG-Serviceversprechens können sie von dort aus kostenfrei mit dem Taxi zum U-Bahnhof Messe bzw. Stadtteil Neuselsbrunn fahren. Umgekehrt gilt auch: Wer am U-Bahnhof Messe einsteigen will, kann sich von dort aus zum U-Bahnhof Bauernfeindstraße fahren lassen. Das Taxi muss über das VAG-Servicetelefon unter der Rufnummer 09 11 / 2 83-46 46 bestellt werden. Die VAG weist ausdrücklich darauf hin, dass Fahrgäste, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind ? wie Rollstuhlfahrer, Menschen mit Rollator und Eltern mit Kinderwagen ? in keinem Fall die Fahrtreppen nutzen sollen.

Die Wiederinbetriebnahme der beiden Fußgängerbrücken erfolgt voraussichtlich Anfang November 2019 mit Beginn der internationalen Fachmesse Smart Production Solutions.

Im Zusammenhang mit den Brückeninstandsetzungsarbeiten und dem Einbau der provisorischen Brückenbauteile wird es zwischen Montag, 3. Juni, und Donnerstag, 13. Juni 2019, jeweils von 18 bis 5 Uhr zur Vollsperrung der Otto-Bärnreuther-Straße in abwechselnden Richtungen für den Kfz-Verkehr kommen. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg