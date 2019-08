Nürnberg: Teilbereich des Bildungszentrums zieht um

Die zwei Fachgruppen ?Zweite Chance / Schulabschlüsse? und ?Deutschprüfungen? des Bildungszentrums Nürnberg (BZ) ändern ihren Standort innerhalb Nürnbergs. Deshalb ist der Veranstaltungsort für diese beiden Bereiche ab Freitag, 13. September 2019, in der Bayreuther Straße 1 am Rathenauplatz im 1.Obergeschoss rechts, und nicht wie bisher in der Unteren Talgasse 8. Die Anmeldung für die beiden Teilbereiche findet weiterhin am Gewerbemuseumsplatz 1 im Servicebüro statt. ll

Mehr Informationen auf www.bz.nuernberg.de.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg