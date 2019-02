Nürnberg: Team Nürnberg zeichnet NHTC-Hockeydamen aus

Die Förderinitiative Team Nürnberg hat am Mittwoch, 20. Februar 2019, die in der 1. Bundesliga erfolgreichen Spielerinnen des Nürnberger HTC als ?Team des Monats Januar 2019? ausgezeichnet: Trotz einiger Verletzungen und Rückschläge konnten die Damen des NHTC ihre Leistung im Laufe der Hallensaison 2018/19 extrem steigern. In Bezug auf Spielstärke und Punktewertung toppte das Team mit Platz 4 und 12 Punkten aus 10 Spielen die bereits gelungene Saison 2017/18. Fazit: Das beste Ergebnis seit Einführung der viergleisigen Bundesliga im Jahr 2000.

Auch junge Spielerinnen zeigten hier ihr Können, hatten die Chance, Bundesliga-Luft zu schnuppern und Erfahrungen für künftige Aufgaben zu sammeln. ?Die vielversprechenden, nun durch Team Nürnberg prämierten Erfolge, werden sicher nicht die letzten dieses leistungsstarken Teams sein. Man darf also gespannt sein auf die weitere Entwicklung der jungen talentierten Spielerinnen?, sagte der Geschäftsführer der exito GmbH & Co. KG, Jochen Hauser. Das Unternehmen hat den 500-Euro-Scheck für die Hockey-Damen des NHTC als Team des Monats zur Verfügung gestellt.

Die Förderinitiative Team Nürnberg ist ein Netzwerk von Partnern aus Sport und Wirtschaft. Die Fördermitglieder unterstützen den lokalen Breiten- und Leistungssport unter dem Motto ?Wirtschaft und Sport gemeinsam für ein leistungsstarkes und bewegungsfreundliches Nürnberg!?. Koordiniert wird die Netzwerkarbeit vom SportService der Stadt Nürnberg. tom

Weitere Informationen: www.team.nuernberg.de

Bild Download: Team des Monats Januar

Team Nürnberg prämiert Team des Monats Januar 2019: Hockey-Damen des Nürnberger HTC e.V. v.l.n.r.: Clarissa Spönemann, Paula Enzelberger, Jochen Hauser (exito GmbH & Co. KG), Katharina Köhler

(Bild: Roland Fengler / Stadt Nürnberg - SportService, JPG-Datei 2.6 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg