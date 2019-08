Nürnberg: Team Nürnberg ehrt Talent des Monats: Preis für Judoka

Team Nürnberg ehrt Talent des Monats: Preis für Judoka

Die Auszeichnung als Talent des Monats Juli durch das Team Nürnberg ging an die 17-jährige Judoka Darja Dorowskich vom Verein Jahn Nürnberg 2012. Sie ist schon seit Jahren auf nationaler und internationaler Ebene ganz vorne dabei. Nach Verletzungen und einem herausfordernden Jahr 2018 konnte sie sich 2019 zurück in die Erfolgsspur kämpfen: Einem 3. Platz beim Internationalen Sparkassencup in Leipzig und Platz 7 beim Europacupturnier in Spanien folgte im März ein Riesenerfolg: Darja Dorowskich erkämpfte (für sie zum zweiten Mal nach 2017) den Deutschen Meistertitel.

Damit nicht genug: Bei den Europacupturnieren in Tschechien und Berlin gewann Darja jeweils einen Kampf, siegte beim Internationalen Osterturnier in Österreich und erkämpfte Bronze beim Europacupturnier in Polen. Ende Juni dann konnte sie an der Europameisterschaft in Polen teilnehmen. Die aktuelle Position Darjas in der Weltrangliste ist mit Platz 48 die höchste deutsche Platzierung der zehn deutschen Judokas dieser Gewichtsklasse.

Das Unternehmen exito GmbH & Co. KG, vertreten durch Geschäftsführer Jochen Hauser, stellte das Preisgeld in Höhe von 500 Euro für das Talent des Monats Juli zur Verfügung. Gekürt hat das Talent die Förderinitiative Team Nürnberg, ein Netzwerk von Partnern aus Sport und Wirtschaft, das den lokalen Breiten- und Leistungssport unterstützt. Koordiniert wird die Netzwerkarbeit vom SportService der Stadt. tom

