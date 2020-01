Nürnberg vor 34 Minuten

Polizei

Taxigast mit Schusswaffe gesehen: Polizeieinsatz in Nürnberg endet mit Überraschung

In Nürnberg hat sich am Sonntagmorgen ein ungewöhnlicher Polizeieinsatz abgespielt. Ein Kurierfahrer beobachtete, wie ein Mann mit einer Schusswaffe in ein Taxi stieg. Die Polizei stoppte das Fahrzeug. Was die Beamten darin fanden, sorgte für eine Überraschung.