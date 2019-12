Schrittweise zum Erfolg: Tanzschulen in Nürnberg

Wer in Nürnberg tanzen lernen will, hat die Qual der Wahl. In unserer Auswahl stellen wir Ihnen einige Tanzschulen der Stadt vor.

Tanzschulen für Gesellschaftstänze

Tanzen ist nicht nur gesund für die körperliche Fitness, sondern auch gut für den Geist. Besonders

beliebt sind Tanzschulen auch bei Paaren, die gemeinsam neue Tänze erlernen oder ihr Können weiter ausbauen möchten. So machen Sie auf jeder Feier eine gute Figur.

In der Nähe des Nürnberger Hauptbahnhofs befindet sich das Tanzstudio Schlegl. Dieses bietet

Tanzkurse für Teenager und Erwachsene an. Auch spezielle Seniorenkurse können besucht werden.

Erlernt werden die gängigen Gesellschaftstänze wie Wiener Walzer, Rumba oder Foxtrott. Je nach

Erfahrung gibt es Kurse für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis. Abzeichen können ebenfalls ertanzt

werden. Für einen Kurs mit zehn Einheiten müssen circa 140 Euro bezahlt werden. Abgerundet wird das Programm durch regelmäßig stattfindende Tanzpartys.

Eine Alternative hierzu stellt das Tanzstudio eMOtion dar. Am Rand von Nürnberg gelegen, bietet das

Studio ebenfalls verschiedene Kurse an, die an den unterschiedlichen Stufen des Welttanzprogramms (WTP) ausgerichtet sind. Für acht Einheiten á 75 Minuten zahlen Anfänger 130 Euro. Zudem wird ein regelmäßiger Tanzkreis angeboten, der sich allem an die ältere Generation richtet.