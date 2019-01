Nürnberg: Tankstelle mit Schusswaffe überfallen - Mitarbeiterin hat schweren Schock

Ein Unbekannter hat gestern Abend (24.01.2019) mit eine Tankstelle in Nürnberg überfallen. Die Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Die Aschaffenburger Polizei fahndet ebenfalls nach einem Tankstellen-Dieb.

Die Tat ereignete sich gegen 20.00 Uhr an der Esso-Tankstelle in der Sulzbacher Straße auf Höhe der Hausnummer 10. Der vollmaskierte Mann bedrohte dabei zwei Angestellte (39 und 52 Jahre) mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem er welches erbeutet hatte, gelang es ihm, unerkannt in Richtung Cramer-Klett-Park zu flüchten.

Mitarbeiter erleidet schweren Schock

Die Geschädigten blieben körperlich unversehrt. Die 39-Jährige erlitt jedoch einen so starken Schock, dass sie ärztlich behandelt werden musste. Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Flüchtigen ein, konnte ihn jedoch nicht mehr antreffen.

Beschreibung des Täters

Die Polizei gibt folgende Täterbeschreibung heraus: Er ist zwischen 20 und 25 Jahre alt, ungefähr 165-175 Zentimeter groß, korpulente Statur und war zur Tatzeit mit einer grauen Jogginghose, einer roten Sweatjacke mit Kapuze und dunklen Schuhen bekleidet. Zudem trug er eine schwarze Sturmhaube mit Sehschlitzen, darunter eine Brille mit dünnem schwarzen Rahmen und sprach hochdeutsch. Der Räuber war mit einer Handfeuerwaffe bewaffnet.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die Spurensicherung vor Ort und das zuständige Fachkommissariat die Ermittlungen in dem Fall.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 entgegen.