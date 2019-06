Nürnberg: ?Tage des Handwerks? auf dem Erfahrungsfeld

?Handwerk erleben? lautet das Motto am Samstag, 6. Juli 2019, von 13 bis 18 Uhr und Sonntag, 7. Juli 2019, von 10 bis 18 Uhr auf dem Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne. Dabei dreht sich auf der Wöhrder Wiese alles um das Handwerk als Beruf ? große und kleine Gäste erhalten Einblick in unterschiedliche Berufszweige und können Profis bei der Arbeit über die Schulter schauen. Der Eintritt ist im Preis des Erfahrungsfelds inbegriffen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

In realitätsnahen Werkstätten lernen Besucherinnen und Besucher verschiedene Handwerksinnungen kennen und versuchen sich in handwerklichen Tätigkeiten. So kann man bei der Kfz-Innung Reifen wechseln, bei der Schreiner-Innung werden Stifte-Halter gebastelt und bei den Metallbauern Geckos aus Metall geformt. Bei den Friseurinnen wiederum gibt es bunte Fingernägel und Haarsträhnen. Mehrere Ausbildungsmeister des Bildungszentrums der Handwerkskammer für Mittelfranken sind vor Ort und beantworten Fragen rund um die handwerkliche Berufsausbildung.

Die Handwerkskammer für Mittelfranken ist langjähriger Partner des Erfahrungsfelds zur Entfaltung der Sinne. Die ?Tage des Handwerks? bilden auch in dieser Saison wieder den Höhepunkt der Zusammenarbeit. Gemeinsam führen sie seit vielen Jahren ? auch neben den ?Tagen des Handwerks? ? zahlreiche Werkstattangebote durch, die ein unverzichtbarer Teil des Erfahrungsfeld-Programms sind. Die Angebote ermöglichen es den Gästen, handwerkliche Tätigkeiten unter fachkundiger Anleitung zu erleben.

Besucherinnen und Besucher gestalten dabei zum Beispiel Schmuck oder Mosaike, stellen Holzspielzeug her oder nähen Kissen. So entstehen fast immer kleine Werke zum Mitnehmen. Mit den Werkstattangeboten erreicht das Erfahrungsfeld viele Menschen, die sonst mit dem Thema Handwerk nicht oder kaum in Berührung kommen. Sie dürfen hier ihr Geschick austesten, Vertrauen in ihre handwerklichen Fähigkeiten entwickeln und erfahren, wie es sich anfühlt, etwas mit den eigenen Händen zu erschaffen. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg