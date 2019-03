Nürnberg: Tabletworkshop: Apps zu Gesundheit und Fitness

Tabletworkshop: Apps zu Gesundheit und Fitness

In der nächsten Veranstaltung der Reihe ?Die wunderbare Welt der Tablets? des Seniorentreffs Bleiweiß gibt es noch freie Plätze. Um Apps für Gesundheit und Fitness geht es am Mittwoch, 3. April 2019, um 14 Uhr in der Hinteren Bleiweißstraße 15. Die Dozenten Chris Bellaj und Jochen Wölfel wählen aus der Fülle der Apps Themen aus wie Kalorienzähler, Lebensmittelauskunft und Sport.

Die Teilnahmegebühr beträgt 18 Euro. Anmeldungen nimmt der Seniorentreff unter Telefon 09 11 / 2 31-82 24 entgegen. Unter dieser Rufnummer gibt es auch weitere Auskünfte zum Veranstaltungs- und Kursprogramm für Senioren. Die Programmbroschüren liegen unter anderem an folgenden Stellen zur kostenlosen Mitnahme aus:

Treff Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15,

Treff Heilig-Geist, Spitalgasse 22,

Infothek des Seniorenamts, Hans-Sachs-Platz 2,

BürgerInformationsZentrum, Hauptmarkt 18,

Nürnberg Info, Königstraße 93. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg