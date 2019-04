Nürnberg: Tabletseminar: E-Books und Reader

Tabletseminar: E-Books und Reader

In der nächsten Veranstaltung der Reihe ?Die wunderbare Welt der Tablets? des Seniorentreffs Bleiweiß geht es um E-Books. Mediendozent Chris Bellaj gibt am Mittwoch, 10. April 2019, um 14 Uhr in der Hinteren Bleiweißstraße 15 einen Überblick über die im Handel erhältlichen Lesegeräte sowie entsprechende Anwendungen auf Tablet-Computern. Zudem erläutert er, worauf man beim Kauf eines E-Book-Readers achten sollte. Die Teilnahmegebühr beträgt 18 Euro. Anmeldungen nimmt der Seniorentreff unter Telefon 09 11 / 2 31-82 24 entgegen.

Unter dieser Rufnummer gibt es auch weitere Auskünfte zum Veranstaltungs- und Kursprogramm für Senioren. Die Programmbroschüren liegen unter anderem an folgenden Stellen zur kostenlosen Mitnahme aus: Treff Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15, Treff Heilig-Geist, Spitalgasse 22, Infothek des Seniorenamts, Hans-Sachs-Platz 2, BürgerInformationsZentrum, Hauptmarkt 18, und Nürnberg Info, Königstraße 93. boe

