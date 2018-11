Das Blasorchester präsentiert die ganze Bandbreite der symphonischen Blasmusik. Es bietet ein vielseitiges Konzert mit besinnlich-gefühlvollen Adventsliedern und flotten Weihnachtshits am Mittwoch, 5. Dezember 2018, um 19 Uhr in Rückersdorf, St. Martin, Steinbruchweg 19 a. Der Eintritt ist frei. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg