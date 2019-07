Nürnberg: Symphonieorchester aus chinesischer Partnerstadt

Symphonieorchester aus chinesischer Partnerstadt



Das Shenzhen Symphony Orchestra aus Nürnbergs chinesischer Partnerstadt Shenzhen kommt für einen Konzertabend am Dienstag, 10. September 2019, um 19 Uhr in die Metropolregion. Der Eintritt für den Abend in der Neustädter Kirche, Neustädter Kirchenplatz 2, Erlangen, ist frei. Es wird um Spenden gebeten. Karten gibt es an der Abendkasse und können per E-Mail an staedtepartnerschaften@stadt.erlangen.de reserviert werden. Reservierte Karten müssen bis spätestens 18.45 Uhr abgeholt werden.

Das Shenzhen Symphony Orchestra wurde 1982 gegründet und zählt mittlerweile zu den renommiertesten Orchestern Chinas. Unter der Leitung des Chefdirigenten Lin Daye, Gewinner des Internationalen Dirigentenwettbewerbs Sir Georg Solti, wird das Orchester

aus der südchinesischen Partnerstadt Shenzhen erstmals Station in Erlangen machen. Die Symphonie ?My Motherland? wurde von Zhang Qianyi anlässlich des 70. Jahrestags der Gründung der Volksrepublik China komponiert und ist als sein Geschenk an die Menschen gedacht, die den Frieden und ihre Heimat lieben. Zhang Qianyi hat eine romantische und warme Musik geschaffen, die Elemente und Melodien der Musik chinesischer Minderheiten aufgreift. Ein berauschendes Musikerlebnis, wie ein fließendes Gedicht und imposantes Gemälde. Mitwirken wird auch der Hans-Sachs-Chor Nürnberg.

Das Konzert ist eine gemeinsame Veranstaltung des Büros für Chancengleichheit und Vielfalt / Internationale Beziehungen der Stadt Erlangen mit dem Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg und dem Verein zur Förderung der Partnerschaft Region Nürnberg Shenzhen SNPV e.V. in Kooperation mit dem Konfuzius-Institut Nürnberg-Erlangen und mit Unterstützung von Jassen GmbH. jos

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg