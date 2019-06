Nürnberg: Südkoreanische Delegation bei Gesundheitsverwaltung

Südkoreanische Delegation bei Gesundheitsverwaltung





Eine Gruppe von 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommunaler Gesundheitsdienste aus Südkorea kommt zu einem Studienbesuch in der letzten Juniwoche nach Bayern. Die Stationen sind Nürnberg, Ulm und Augsburg. Der Studienbesuch startet am Montag, 24. Juni 2019, in Nürnberg. Vor einem Besuch im Bayerischen Ministerium für Gesundheit und Pflege wird sich die Delegation an diesem Tag vormittags beim Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg über lebensweisenbezogene Aktivitäten der kommunalen Gesundheitsplanung und stadtteilbezogene Umsetzungsstrategien informieren.

Bei der Besuchergruppe handelt es sich um qualifizierte Bedienstete (Beamte des Ministeriums für Gesundheit und Soziales, leitende Angestellte der medizinischen Grundversorgung, Ärzte und Krankenschwestern) die aus 253 öffentlichen Gesundheitszentren kommunaler Gesundheitsverwaltungen in 17 regionalen Gebietskörperschaften mit einem ?highly competitive test? für die Studienreise ausgewählt wurden.

Schwerpunkt ihrer Tätigkeit ist die regionale und kommunale Gesundheitsplanung. Am KOHI ? Korea Human Development Institute for Health & Welfare erhalten alle derzeit berufsbegleitend eine Zusatzausbildung mit den Schwerpunkten kommunaler Gesundheitsplanung und Konzeptualisierung von gesundheitsfördernden Maßnahmen und Projekten in urbanen Lebensräumen.

Das KOHI ist eine dem Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt angeschlossene Einrichtung, die Aus- und Fortbildungen für inländische und internationale Beamte und Personal im Gesundheits- und Sozialwesen anbietet. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg