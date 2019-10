Neue Studie zum Alkohol- und Drogenkonsum veröffentlicht: Jugendlichen in bayerischen Dörfern trinken tendenziell mehr und häufiger Alkohol als Gleichaltrige in den Städten. Hinzu komme, dass sie deutlich früher mit Alkohol anfangen, teilte das bayerische Gesundheitsministerium am Samstag (19. Oktober 2019) die Ergebnisse einer Studie mit.

Alkoholkonsum bei Jugendlichen: Binge Drinking weit verbreitet

Gerade unter den Jungs auf dem Land sei auch exzessiver Alkoholkonsum, das sogenannte Binge Drinking, weit verbreitet. Hingegen würde in den Städten etwas mehr gekifft. Das Ministerium will seine Präventionsarbeit zukünftig besser am regionalspezifischen Bedarf ausrichten.

Im Rahmen der sogenannten Schulbus-Studie (Schüler- und Lehrerbefragungen zum Umgang mit Suchtmitteln) wurden rund 5700 Schüler ab der 8. Klasse aus den Städten München und Nürnberg sowie den Landkreisen Miltenberg, Dillingen und Weilheim-Schongau zu ihrem Suchtverhalten befragt. Die Studie startete den Angaben zufolge zum Schuljahresbeginn 2017/2018.