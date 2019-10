Nürnberg vor 1 Stunde

Stromausfall

Stromausfall legt Nürnberger Stadtteil lahm - zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage

In Nürnberg hat ein Stromausfall am Montagvormittag für dunkle Wohnungen und Büros im Stadtteil Laufamholz gesorgt. Und dies nicht zum ersten Mal - bereits am vergangenen Mittwoch war die Stromversorgung ausgefallen.