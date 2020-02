Nürnberg: Streit in Gostenhof eskaliert - Mann sticht mit Messer zu

Ein Streit in Nürnberg-Gostenhof eskalierte am Dienstagmorgen (05. Februar). Ein Mann stach mit einem Messer auf sein Opfer ein. Es könnte noch einen weiteren Verletzten geben, der Verlauf des Streits ist noch undurchsichtig. Das berichtet die Polizei.

Nürnberg: Zeugen hören Streit mit - und rufen Polizei

Gegen 06.20 Uhr riefen Zeugen die Polizei, weil sie einen lauten Streit in der Nähe des Rochusfriedhofs mitbekommen hatten. Die Streife traf vor Ort einen Mann mit Stichverletzungen am Rücken an. Auch der mutmaßliche Täter (30) und dessen 19-jährige Freundin waren dort. Ein weiterer Beteiligter, der den Verletzten begleitet hatte, war bereits vor dem Eintreffen der Polizei gegangen.

Begleiter könnte ebenfalls verletzt sein - Fahndung verläuft erfolglos

Da der Begleiter möglicherweise auch verletzt wurde, leitete die Polizei sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Diese verliefen allerdings ohne erfolg. Der genaue Verlauf der Geschehnisse ist noch nicht klar. Möglicherweise soll es bereits vorher in der Petzoltstraße zum Streit zwischen dem Pärchen und den beiden anderen Männern gekommen sein, der sich anschließend in Richtung Rochusfriedhof verlagerte.

Verletzter muss ins Krankenhaus - Kripo ermittelt

Der 23-jährige Verletzte wurde durch den Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gefahren. Die Kripo hat die Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter deer Telefonnummer 0911/2112-3333 zu melden.