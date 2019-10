Nürnberg: Streit in Gemeinschaftsunterkunft - Bewohner attackiert Mann mit Kerzenständer und bespuckt Polizisten

Alarm in Gemeinschaftsunterkunft in Nürnberg: Am frühen Dienstagmorgen (22. Oktober 2019) wurde die Polizei gegen 5 Uhr auf Grund eines heftigen Streits zu einer Gemeinschaftsunterkunft im Stadtteil St. Peter in Nürnberg gerufen. Das teilte die Polizei mit.

Die alarmierten Polizisten stellten vor Ort fest, dass einem 31-jähriger Mann von einem 19-jährigen Bewohner mit einem Kerzenständer aus Metall mehrmals auf den Kopf geschlagen wurde. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gefahren.

Nur zwei Tage zuvor wurde ein 35-jähriger Mann von mehreren Tätern von der Treppe des Hauptbahnhofs gestoßen und danach mehrfach gegen den Kopf getreten.

19-Jähriger beleidigt und bespuckt Polizisten

Der 19-jährige Tatverdächtige zeigte sich laut Polizei äußerst aggressiv, beleidigte die Beamten mit Kraftausdrücken und bespuckte sie. Zudem versuchte er sich mit Gewalt der Festnahme zu entziehen. Er musste zu Boden gebracht und gefesselt werden.

Der 19-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Beleidigung verantworten. Die Hintergründe des Streits sind noch Gegenstand der Ermittlungen.