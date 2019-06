Nürnberg: StreetsoccerCup: Geänderter Spielplan wegen Hitze

StreetsoccerCup: Geänderter Spielplan wegen Hitze

Wegen der zu erwartenden hohen Temperaturen sagen die Veranstalter die für Sonntag, 30. Juni 2019, von 13 bis 20 Uhr im Cramer-Klett-Park in Wöhrd angesetzten Spiele des StreetsoccerCup ab. Die Spiele am Samstag, 29. Juni, von 13 bis 20 Uhr auf dem Aufseßplatz in der Südstadt finden wie geplant statt.

Alle Mannschaften, die für Sonntag, 30. Juni, angemeldet waren, hat die Jugend Information bereits über die Absage informiert. Sie erhalten einen Startplatz entweder am Samstag, 6. Juli, bei der Villa Leon in St. Leonhard oder am Sonntag, 7. Juli, bei der Konrad-Groß-Schule am Nordostbahnhof. Das Finale bestreiten die Spielerinnen und Spieler am Samstag, 13. Juli, von 10 bis 19.30 Uhr am Kornmarkt.

Der StreetsoccerCup ist eine der größten Freizeit- und Sportveranstaltungen in Nürnberg. In den vergangenen Jahren haben insgesamt weit über 2 000 Teams von der F-Jugend bis zur B-Jugend, sowie in einer eigenen Mädchen-Liga, daran teilgenommen.

Den 14. Nürnberger StreetsoccerCup veranstalten das Jugendamt und der SportService der Stadt Nürnberg, der Kreisjugendring Nürnberg-Stadt, die Bayerische Sportjugend Nürnberg und das Fanprojekt Nürnberg. Als Unterstützer konnten die N-Ergie, der 1. FC Nürnberg, die Kickfabrik, der Bayerische Landessportverband sowie der Arbeiter-Samariter-Bund gewonnen werden. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg