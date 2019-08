Nürnberg: Streetart-Galerie am Bauzaun des Künstlerhauses

Am Künstlerhaus entsteht für die gesamte Bauzeit der Generalsanierung eine Open-Air-Galerie, die von Streetart-Künstlerinnen und -künstlern mitgestaltetet werden darf und soll. Mit dem Projekt ?the zaun? trifft das Konzept einer Wall of Fame auf den gelben Bauzaun des Künstlerhauses entlang des Königstorgrabens und dockt so an die Vielfältigkeit von Kunst und Kultur des Kulturzentrums an.

Streetart als Kunstform mit all seinen Facetten wird zurecht auf der ganzen Welt gefeiert, findet dabei aber noch zu wenig innerhalb des Kunstdiskurses statt. Die Fläche des gelben Bauzauns entlang des Königstorgrabens offenbart gleichzeitig einen Notstand: Noch zu wenige legal gestaltbare Freiflächen bietet die Stadt. Nun sind Künstlerinnen und Künstler dazu aufgerufen, sich an dem Projekt ?the zaun? zu beteiligen. Sie melden sich dazu bei der Initiative Nurban Art unter be.thezaun@gmail.com und bekommen dann Fläche und Material ausgehändigt. So wird dem Zaun durch die verschiedenen Stile und Techniken unterschiedlicher Künstlerinnen und Künstler nach und nach ein immer neues Kleid verpasst ? gerade diese Vergänglichkeit macht dabei den Reiz urbaner Kunst aus. Interessierte und Passanten können so immer wieder neue zeitgenössische Kunst unter freiem Himmel entdecken und dabei den Künstlerinnen und Künstlern beim Sprayen, Malen und Tapen über die Schultern schauen. alf

Bild Download: Streetart-Projekt "the zaun"

(Bild: Stephanie Braun / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 367 KB)

Bild Download: Streetart-Projekt "the zaun"

(Bild: Stephanie Braun / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 377 KB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg