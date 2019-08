Nürnberg vor 45 Minuten

Nürnberg: Straßensanierung in Katzwang

Straßensanierung in Katzwang Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) saniert von Montag bis Freitag, 19. bis 23. August 2019, die Strawinskystraße in Katzwang zwischen der Neuseser Straße und dem Wertstoffhof Katzwang in der Strawinskystraße 39.Der Straßenabschnitt ist während der Bauarbeiten gesperrt.