Nürnberg: Straßenbauarbeiten an der Wiener Straße / Marthweg

An der Kreuzung Wiener Straße / Marthweg im Stadtteil Pillenreuth werden von Montag bis Montag, 25. März bis 1. April 2019, Straßenbauarbeiten ausgeführt. Eine Straßenbaufirma, die den Ausbau der beiden Straßen im vergangenen Jahr durchgeführt hatte, muss noch einige Nacharbeiten erledigen. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) hatte bei der Abnahme der Bauleistung im Sommer 2018 Mängel an Straßeneinläufen und an einem rund 30 Meter langen Fahrbahnabschnitt des Marthwegs nördlich der Kreuzung festgestellt.

Die Sanierung erfolgt in zwei Abschnitten. In der Zeit von Montag bis Freitag, 25. bis 29. März 2019, werden die Straßeneinläufe korrigiert. Die notwendigen Arbeiten an der Asphaltdeckschicht folgen dann von Freitag, 29. März, 20 Uhr, bis Montag, 1. April, 2019, 4 Uhr. Währenddessen steht für jede Fahrtrichtung nur eine Fahrspur zur Verfügung. Es bleiben jedoch alle Fahrbeziehungen erhalten.

Für die Mängelbeseitigung wird das Zeitfenster der Schleusensperrung am Main-Donau-Kanal gewählt. In dieser Zeit ruht der Schiffsverkehr aufgrund von Wartungsarbeiten an den Schleusenbauwerken. Dadurch entfällt auch der Schwerlastverkehr, der wie sonst üblich über den Marthweg und die Wiener Straße zum Hafen fährt. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg