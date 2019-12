Nürnberg vor 10 Minuten

Unfall

Straßenbahn erfasst Senior und verletzt ihn schwer - Fahrerin unter Schock

Schwerer Straßenbahn-Unfall in Nürnberg: Ein Fußgänger ist am Freitag an der Haltestelle Bamberger Straße im Norden der Stadt von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.