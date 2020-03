Nürnberg stellt Asylunterkünfte für Obdachlose zur Verfügung

In der Corona-Krise mobilisieren einzelne Städte und Initiativen Freiwilliger neue Unterstützungsangebote für Obdachlose. Berlin teilte am Dienstag mit, dass es vorerst 350 neue Übernachtungsplätze zur Verfügung stellt.

In Nürnberg sollen zwei ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber zur Anlaufstelle umgewidmet werden. In ganz Deutschland entstehen derzeit parallel sogenannte Spenden- oder Gabenzäune, an denen etwa Lebensmittel für Obdachlose angehängt werden.

Coronavirus in Nürnberg: Asylunterkünfte für Obdachlose zur Verfügung gestellt

Viele Einrichtungen der Obdachlosenhilfe mussten wegen der Corona-Pandemie ihr Angebot einstellen, weil sie die Abstandsregeln zur Vermeidung von Ansteckungen nicht gewährleisten können. Dazu zählen Übernachtungsangebote, aber auch Essensausgaben und andere Treffs für den Tag.