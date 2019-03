Nürnberg vor 2 Stunden

Nürnberg: Stars im Luitpoldhain: The Night of Jazz & Friends

Stars im Luitpoldhain: The Night of Jazz & Friends Einen Sommerabend mit Clueso, De-Phazz, Bill Evans, Wolfgang Haffner, Max Mutzke und Nightmares On Wax können Musikfreunde am Sonntag, 4. August 2019, um 20 Uhr im Nürnberger Luitpoldhain erleben ? und das bei freiem Eintritt.Das Projektbüro im Kulturreferat der Stadt Nürnberg setzt die lockere Open-Air-Reihe Stars im Luitpoldhain fort, die 2017 über 45 000 Zuschauerinnen und Zuschauer anlockte.