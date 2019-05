Nürnberg: Stadtwahlausschuss stellt Europawahlergebnis fest

Stadtwahlausschuss stellt Europawahlergebnis fest

Die Sitzung des Nürnberger Stadtwahlausschusses zur Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses in Nürnberg findet statt am Dienstag, 28. Mai 2019, um 15 Uhr im Wahlamt der Stadt Nürnberg, Unschlittplatz 7a, 2. Stock, rechts, Zimmer 42. Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung. let

