Nürnberg: Stadtspaziergang auf den Spuren Phaethons

Der Stadtspaziergang ?Himmelfahrt und Himmelsturz. Phaethon in Nürnberger Bürgerhäusern? führt auf den Spuren des Göttersohns vom Fembo-Haus über das Pellerhaus bis in den Hirsvogelsaal des Museums Tucherschloss. Der Spaziergang mit Karl-Heinz Enderle, Vorsitzender der Altstadtfreunde Nürnberg e.V., beginnt am Mittwoch, 8. Mai 2019, um 15 Uhr im Stadtmuseum im Fembo-Haus, Burgstraße 15, und dauert etwa 75 Minuten. Die Teilnahme ist kostenlos.

Phaethon, der Sohn des Sonnengottes Helios, überredet seinen Vater, einmal den Sonnenwagen lenken zu dürfen. Natürlich geht die Sache schief ? der Wagen gerät aus der Bahn und gefährdet die ganze Erde. Göttervater Zeus muss mit seinen Blitzen eingreifen. Phaethon stürzt ab, doch die Erde ist gerettet.

Der Spaziergang geht der Frage nach, warum dieser antike Mythos gerade in den Häusern der Großkaufleute in eindrucksvollen Inszenierungen dargestellt wurde. Auch wenn der ?Sturz des Phaethon? gleich zweimal nicht mehr am originalen Standort zu sehen ist, finden ihn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einmal auch noch an der ursprünglichen Stelle vor. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg