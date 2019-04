Nürnberg: Stadtbibliothek: neues digitales Angebot für Kinder

Stadtbibliothek: neues digitales Angebot für Kinder

Die Stadtbibliothek im Bildungscampus Nürnberg bietet für Kinder ab drei Jahren jetzt Tonies zum Entleihen. Die kleinen Hörfiguren werden auf eine würfelförmige Station ? die so genannte Toniebox ? gestellt und spielen dann Geschichten, Musik und Wissensinhalte ab. Viele Eltern haben bereits eine Toniebox für die Kleinen und können die Figuren mit einem Kinderbibliotheksausweis kostenlos für vier Wochen entleihen ebenso wie alle anderen Medien für Kinder.

Tonies können an folgenden Standorten entliehen werden: Stadtteilbibliothek Langwasser auf dem Parkplatz des Gemeinschaftshauses in der Glogauer Straße 50, Stadtteilbibliothek St. Leonhard im Bürgerzentrum Villa Leon, Philipp-Koerber-Weg 1, Stadtteilbibliothek Südstadt im Südpunkt, Pillenreuther Straße 147, und Stadtteilbibliothek Schoppershof, Merseburger Straße 6, sowie in der Musik- und Kinderabteilung der Stadtbibliothek Zentrum, Gewerbemuseumsplatz 4.

Grüffelo, Dr. Brumm und Findus: Die Abenteuer und Lieder von vielen Bilderbuchhelden gibt es als Hörspiele ? allerdings nicht mehr nur auf CD. Inzwischen steht in immer mehr Kinderzimmern eine bunte Lautsprecherbox mit kleinen Figuren der Hörspielprotagonisten. Stellt das Kind die Figur auf diese Toniebox wird die Hördatei aufgerufen und das Hörabenteuer oder die Lieder werden abgespielt. Die Dateien können die Eltern kostenlos über das Internet herunterladen. Die Box und die Figuren sind beliebt, weil sie robust, leicht zu bedienen und gut zu transportieren sind. Sie sind geeignet für Kinder ab etwa drei Jahren und finden meist bis ins Grundschulalter Anklang bei den jungen Hörerinnen und Hörern.

Die Stadtbibliothek Nürnberg baut seit einigen Jahren ihr digitales Angebot zusätzlich zu den analogen Angeboten kontinuierlich aus. Neue Medien und Möglichkeiten im Zuge der Digitalisierung werden so für alle interessierten Menschen in der Stadtbibliothek zugänglich und erfahrbar. jos

Bild Download: Tonies könen jetzt in der Stadtbibliothek Nürnberg ausgeliehen werden

Toniebox und Toniefiguren im Kinderzimmer; Tonies können jetzt in der Stadtbibliothek Nürnberg ausgeliehen werden.

(Bild: tonies®, JPG-Datei 1.6 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg