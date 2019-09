Nürnberg: Stadt will Straßenbahnen wiederbeleben und ausbauen

Trambahnen in Nürnberg: Die Nürnberger lieben ihre Straßenbahn. Umso schmerzhafter dürften viele Nürnberger in den letzten Jahrzehnten den relativ steilen Abstieg ihrer "Straßabohn" durch den Bau der U-Bahn miterlebt haben. Vor dem Hintergrund der aktuellen Klimadebatte und wohl auch des aufziehenden Wahlkampfes haben nun die aussichtsreichsten Spitzenkandidaten für die Nachfolge von Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) eine Debatte um die stillgelegten Trambahnen entfacht.

SPD-Politiker Brehm fordert Wiederbelebung der Tram

Thorsten Brehm, der SPD-Spitzenkandidat für die anstehenden Kommunalwahlen im nächsten Jahr, hat eine Wiederbelebung der Tram-Linie 7 vorgeschlagen. "Derzeit ist die 7er ja eher eine Stummellinie, die zwischen Hauptbahnhof und Tristanstraße verkehrt", ärgert sich Brehm. Er schlägt nun vor, diese "Stummellinie" wieder bis zum Berliner Platz beim Stadtpark zu verlängern, da auf der 7 mittlerweile so viele Fahrgäste unterwegs seien. Diese Tram-Strecke ist 1996 mit Eröffnung der U2 eingestellt worden. Die Gleise bis zum Berliner Platz am Stadtpark blieben jedoch erhalten.

OB-Kandidat Marcus König: "Die Tram gehört zu Nürnberg wie ,Drei im Weggla'"

Marcus König, OB-Kandidat der CSU, bringt ebenfalls die Straßenbahn für den Verkehr der Zukunft ins Spiel und will stillgelegte Tram-Gleise reaktivieren. "Die Tram gehört zu Nürnberg wie ,Drei im Weggla'", ist sich König sicher. Von der Verlängerung der Linie 7 zum Berliner Platz hält König dagegen wenig, da auf der gleichen Strecke unter der Erde bereits die U-Bahn vom Rathenauplatz über den Stadtpark zum Flughafen fahre.

Im Gegensatz zu Brehm hat er andere Pläne: "Ich will eine klassische Uni-Straßenbahn-Linie. Dafür will ich die Tram-Gleise in der Pirckheimer Straße wiederbeleben", sagt der CSU-Spitzenkandidat gegenüber inFranken.de. Er will die Universität in Erlangen mit der Ohm-Hochschule am Wöhrder See und dem neuen Uni-Campus an der Brunecker Straße per Straßenbahn verbinden. In seine Überlegungen integriert König neben der stillgelegten Tram-Strecke in der Pirckheimer Straße zwischen Ebert- und Rathenauplatz auch die geplante Stadt-Umland-Bahn zwischen Herzogenaurach, Erlangen und Nürnberg.

Nürnberg: Ausbau der Tram-Gleise bringt schon im Vorfeld Probleme mit sich

Abgesehen von der Frage der Finanzierung gibt es für alle aktuellen Tram-Ausbaupläne derzeit ein weiteres Problem, das einer schnellen Wiederbelebung der Straßenbahn in Nürnberg noch im Wege steht. "Das Problem sind eher die fehlenden Straßenbahnzüge", erklärt Brehm auf Anfrage von inFranken.de. Diesen Engpass wollen die städtischen Verkehrsbetriebe (VAG) bald beheben. Schon ab Herbst sollen zwölf neue Tram-Bahnen bestellt werden. Die Auslieferung soll jedoch mindestens zwei Jahre in Anspruch nehmen und frühestens im Jahr 2022 erfolgen können.