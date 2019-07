Nürnberg: Stadt(ver)führungen 2019: Vorverkaufsbeginn

Stadt(ver)führungen 2019: Vorverkaufsbeginn

Am Montag, 22. Juli 2019, startet der Vorverkauf der Stadt(ver)führungen. Engagierte Privatleute, Institutionen, bekannte Persönlichkeiten und Künstler begeben sich vom 20. bis 22. September 2019 auf Entdeckungstour durch Nürnberg und Fürth. Das Nürnberger Beteiligungsformat, das bundesweit Nachahmer, aber nirgendwo diese Größe gefunden hat, bezieht seine gleichbleibende Faszination aus der Zusammensetzung der Beteiligten und dem wechselnden Jahresmotto.

In der 20. Auflage verblüfft diese Form moderner Heimatkunde mit 469 Führungen zu unterschiedlichsten Themen rund um das Motto ?Geheimnisse?: Man kann Nürnbergs Weinberg oder ein originell wiederbelebtes Sudhaus der Tucher-Brauerei erkunden, im Kreuzgassenviertel der Stadt im wahrsten Sinne aufs Dach steigen und sich die aufwändige Sanierung eines Baudenkmals erklären lassen, in dem Star-Koch Alexander Herrmann ein Restaurant betreibt. Apropos Prominente: Symphoniker-Chefdirigent Kahchun Wong macht ebenso mit als ?Verführer? wie Jazz-Musiker Thilo Wolf, Szene-Original Bird Berlin, Tafelzier-Chef Jens Brockerhof und Dr. Thomas Dickert, Präsident am Oberlandesgericht Nürnberg.

Das kostenlose Programmheft liegt ab der kommenden Woche in den Vorverkaufsstellen und vielen Publikumseinrichtungen aus und steht außerdem als pdf zum Download auf der Homepage zur Verfügung.

Das Stadt(ver)führungs-Türmchen berechtigt zum Besuch beliebig vieler Führungen und ist ab sofort unter anderem in der KulturInformation im KunstKulturQuartier, Königstraße 93, für 9 Euro erhältlich (10 Euro am Veranstaltungswochenende). Kunden der Sparkasse erhalten die Türmchen in allen Nürnberger Geschäftsstellen für 7,20 Euro und Abonnenten der Nürnberger Nachrichten erhalten gegen Vorlage der ZAC-Karte im NN-Ticket-Corner in der Mauthalle Türmchen für 7,70 Euro.

Für einige Angebote wird neben dem Türmchen ein kostenfreies Anmeldeticket (Symbol A im Programmheft) benötigt. Dieses kann nach Erwerb des Türmchens ab Freitag, 13. September, 16 Uhr, kostenlos online bestellt oder persönlich in der Kultur Information unter Vorlage des Türmchens abgeholt werden.

Weitere Informationen zum Programmheft und der Onlinebestellung der Anmeldetickets finden interessierte Besucher auf der Homepage www.stadtverfuehrungen.nuernberg.de.

Großzügige Unterstützung erfahren die Stadt(ver)führungen auch in diesem Jahr von ihrem langjährigen Hauptförderer Das ESW ? Evangelisches Siedlungswerk und der Sparkasse Nürnberg als neuem Hauptförderer. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg