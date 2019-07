Nürnberg: Stadt Nürnberg sucht ehrenamtliche Verwaltungsrichter

Für die fünfjährige Amtsperiode beim Verwaltungsgericht Ansbach sucht das Amt für Stadtforschung und Statistik der Stadt Nürnberg Verwaltungsrichterinnen und Verwaltungsrichter. Die Amtsperiode beginnt am Mittwoch, 1. April 2020. Es werden rund 86 Bürgerinnen und Bürger gesucht, die das Amt einer ehrenamtlichen Verwaltungsrichterin oder eines ehrenamtlichen Verwaltungsrichters übernehmen möchten. Bewerbungsschluss ist am Mittwoch, 31. Juli 2019.

Die Verwaltungsrichter sind an höchstens zwölf Sitzungstagen im Jahr im Einsatz und erhalten für ihre Tätigkeit eine Entschädigung. Sie wirken an Entscheidungen des Verwaltungsgerichts bei Streitsachen zwischen Staat, Kommunen und Bürgern mit. Das Amt erfordert Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und körperliche Eignung. Wer Deutscher, in Nürnberg wahlberechtigt und mindestens 25 Jahre alt ist, kann den erforderlichen Meldevordruck im Internet unter www.wahlen.nuernberg.de herunterladen und an das Amt für Stadtforschung und Statistik, Unschlittplatz 7a, 90403 Nürnberg senden. Alternativ kann der Vordruck im Amt für Stadtforschung und Statistik, Unschlittplatz 7a, im 1. Stock, Zimmer 15, abgeholt oder gleich ausgefüllt werden.

Ausgeschlossen vom Amt des ehrenamtlichen Verwaltungsrichters sind Richter, Beamte und Angestellte im öffentlichen Dienst, Soldaten, Rechtsanwälte und Notare.

Weitere Auskünfte erteilt das Amt für Stadtforschung und Statistik unter der Telefonnummer 09 11 / 2 31-28 41. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg