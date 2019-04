Nürnberg: Stadt lobt Nürnberger Pflegepreis aus

Um herausragende Leistungen in der Pflege zu würdigen, verleiht die Stadt Nürnberg im Herbst dieses Jahres zum ersten Mal den Nürnberger Pflegepreis. Er ist mit insgesamt 10 000 Euro dotiert und soll innovative Modelle und Ansätze in der Pflege anregen und bekannter machen.

Bewerbungen können ab sofort bis Montag, 15. Juli 2019, online eingereicht werden. Alle Informationen und Unterlagen zur Bewerbung finden sich auf der Website des Seniorenamts der Stadt Nürnberg www.senioren.nuernberg.de. Bewerben können sich alle Institutionen und Akteure der Altenpflege mit Sitz und Tätigkeitsbereich in der Stadt Nürnberg.

Ziel des Preises ist die Auszeichnung herausragender Projekte und Leistungen in der Pflege. Gewürdigt werden die Entwicklung, Einführung und Umsetzung innovativer praktischer Konzepte, die Vorbildcharakter besitzen und andere zur Nachahmung ermuntern sollen. Außerdem soll damit die Qualitätsentwicklung in Institutionen der Nürnberger Pflege einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die Bandbreite der möglichen einzureichenden Initiativen ist bewusst umfangreich gehalten und ergibt sich aus einer entsprechenden Vergaberichtlinie.

Eine unabhängige Fachjury wird die Einreichungen bewerten und über die Preisträger entscheiden. Ausgezeichnet wird grundsätzlich das beste Projekt, eine Teilung des Preises ist möglich und auch Anerkennungen können ausgesprochen werden.

Die Preisverleihung findet am Dienstag, 5. November 2019, um 17 Uhr bei einer feierlichen Veranstaltung unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly im Saal des Heilig-Geist-Hauses statt.

Bei Fragen zur Auslobung oder zu den Einreichungen sowie Nominierungen steht der Leiter des Seniorenamts, Dieter Rosner, Telefon 09 11 / 2 31-67 01, gerne zur Verfügung. Schriftliche Anfragen können per E-Mail gesendet werden an pflegepreis@stadt.nuernberg.de.

Aufgrund der älter werdenden Bevölkerung rückt das Thema Pflege immer weiter in den gesellschaftlichen Fokus. Die Zahl der Pflegebedürftigen wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen und deren Versorgung die Leistungserbringer vor quantitative wie qualitative Herausforderungen stellen. Nicht nur der sogenannte ?Pflegenotstand?, also Personalmangel, sondern auch häufig schlechte Arbeitsbedingungen und daraus gefolgerte Qualitätsmängel in der Altenpflege werden in der Öffentlichkeit thematisiert.

Neben der Entwicklung nachhaltiger Lösungen für die real existierenden Herausforderungen in diesem Bereich gilt es dem oft verzerrten, teils negativen Image der Altenpflege entgegenzuwirken. Diesem Umstand soll mit der Nürnberger Qualitätsoffensive ?Gute Pflege? genüge getan werden. Neben anderen Projekten ist der Nürnberger Pflegepreis ein wichtiger Baustein der Qualitätsoffensive. boe

