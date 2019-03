Nürnberg: Stadt beteiligt sich an ?Earth Hour 2019?

Auch 2019 beteiligt sich Nürnberg an der ?Earth Hour?: Kaiserburg, Lorenzkirche, St. Sebald, Schöner Brunnen, Opernhaus, Kettensteg, Agnesbrücke und rund 50 weitere historisch bedeutsame Gebäude versinken am Samstag, 30. März 2019, um 20.30 Uhr für die Dauer von einer Stunde im Dunkeln. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) bereitet diese Aktion aktuell vor. Die Straßenbeleuchtung bleibt aus Sicherheitsgründen angeschaltet.

Insgesamt werden an rund 60 Objekten mehr als 800 Scheinwerfer abgeschaltet. Die ?Earth Hour? ist die weltweit größte Aktion für mehr Klima- und Umweltschutz. Rund um den Globus werden zum bereits zwölften Mal Millionen von Menschen, tausende Städte, Gemeinden und Unternehmen für eine Stunde das Licht ausschalten und so gemeinsam ein starkes Zeichen für den Schutz des Planeten Erde setzen. Hintergrund der ?Earth Hour 2019? bildet eine weltweite Gemeinschaftsaktion, die seit zwölf Jahren vom WWF (World Wide Fund For Nature) ausgerichtet wird.

Die Stadt Nürnberg steht hinter den Zielen der ?WWF-Earth Hour? und ruft alle Nürnbergerinnen und Nürnberger zur breiten Teilnahme auf. Begleitet wird die ?Earth Hour? von vielfältigen Aktionen und Kampagnen. In den sozialen Netzwerken stößt sie auf breite Resonanz. tom

