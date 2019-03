Nürnberg vor 1 Stunde

Brand

Nürnberg: Sprinter fängt Feuer und brennt komplett aus - Polizei sucht Zeugen

Ein geparkter Transporter ist am Samstag in der Nürnberger Südstadt in Brand geraten. Die Feuerwehr versuchte noch, die Flammen zu löschen. Der Mercedes Sprinter brannte jedoch komplett aus.