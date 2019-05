Nürnberg: Spiel als Ermöglichungsmedium des 21. Jahrhunderts

Zum Abschluss seines Veranstaltungsprogramms ?Testspiele ? von analog bis digital" lädt das Deutsche Spielearchiv Nürnberg die wissenschaftliche Community ins Haus des Spiels, um sich in einem BarCamp zu den gesellschaftlichen Potentialen des Mediums Spiel auszutauschen. Das ?Instant Future BarCamp" beginnt am Samstag, 1. Juni 2019, um 9.30 Uhr und wird am Sonntag, 2. Juni 2019, ab 9.30 Uhr fortgesetzt.

Das BarCamp soll Raum geben, die Potenziale des Spiels als Massenmedium einer Gesellschaft des 21. Jahrhunderts zu erkunden. Das Spiel ? ob digital oder analog ? scheint wie kein anderes Medium in der Lage, in einer komplexen Informationsgesellschaft zukunftsgerichtet zu wirken. Mit diesem experimentellen Konferenzformat möchte das Haus des Spiels sowohl die Vernetzung der lokalen und überregionalen Akteurinnen und Akteure aus der Wissenschaft fördern als auch wichtige Impulse für die künftige Entwicklung des Hauses gewinnen.

Das BarCamp wendet sich an spielwissenschaftlich Interessierte. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung unter Telefon 09 11 / 2 31-1 52 57 oder per E-Mail an haus-des-spiels@stadt.nuernberg.de ist zwingend erforderlich.

Nähere Infos zum Ablauf und zur ebenfalls möglichen Online-Anmeldung gibt es unter: http://museen.nuernberg.de/haus-des-spiels/kalender-details/instant-future-1744/.

Ungeachtet der Erkenntnisse, die das BarCamp bringen mag, ist bereits jetzt klar: Die Testspiele gehen weiter. Dank der sehr positiven Resonanz und des großen Publikumszuspruchs wird das Haus des Spiels ab September die zweite Phase der ?Testspiele" einläuten ? nach der Sommerpause darf weiter analog und digital gespielt, getüftelt und gelernt werden. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg